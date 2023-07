 Litauens: Nato-Beschlüsse zu Ukraine-Beitritt erreichbares Maximum

VILNIUS (dpa-AFX) -Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat die Beschlüsse des Nato-Gipfels zu einem künftigen Beitritt der Ukraine zu dem Verteidigungsbündnis als bestmögliches Ergebnis bezeichnet. "Ich denke, es war das Maximum, das wir gestern erreichen konnten. Denn im Moment spricht niemand über eine Mitgliedschaft. Wir reden über eine Mitgliedschaft, sofern die Bedingungen es zulassen", sagte das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius. "Ich denke, dies ist das erste Mal, dass wir der Ukraine einen sehr klaren Weg in Richtung Nato vorgeben."