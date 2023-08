London lockert Umweltauflagen und will Hausbau ankurbeln

LONDON (dpa-AFX) -Die britische Regierung will Umweltauflagen aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft streichen und damit den Bau neuer Häuser ankurbeln. Indem die "unverhältnismäßige und schlecht ausgerichtete alte EU-Vorgaben" zur Wasserverschmutzung gelockert würden, könnten bis 2030 bis zu 100 000 neue Wohnungen entstehen, sagte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Dienstag. Zudem würden damit Milliarden in die Wirtschaft fließen und Zehntausende Jobs unterstützt werden. Umweltschützer zeigten sich entsetzt.