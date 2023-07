Luftverkehrswirtschaft: Kein Kofferchaos mehr in Sicht

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der Flugverkehr nimmt weiter kräftig zu - aber ein Kofferchaos wie im vergangenen Sommer ist nach Einschätzung des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) nicht zu befürchten. Airlines und Flughäfen hätten aus dem vergangenen Jahr viel gelernt und die ersten Bewährungsproben Ostern und zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen bestanden, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Mittwoch in München.