Lula fordert von Industrieländern mehr Investitionen in Klimaschutz

HAVANNA (dpa-AFX) -Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Industrieländer zu mehr Investitionen in Maßnahmen für den Klimaschutz aufgefordert. "Das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung bleibt gültig. Deshalb muss die Klimafinanzierung für alle Entwicklungsländer entsprechend ihren Bedürfnissen und Prioritäten gewährleistet sein", sagte er am Samstag bei einem Gipfeltreffen der Gruppe der 77 in Kuba. "Wir müssen auf die Umsetzung der Verpflichtungen bestehen, die die reichen Länder nie erfüllt haben."