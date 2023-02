 Luxusautobauer Ferrari peilt weitere Steigerungen bei Umsatz und Gewinn an

MARANELLO (dpa-AFX) -Der Luxussportwagenbauer Ferrari legt die Latte nach einem Rekordjahr erneut höher. Der Umsatz soll 2023 von 5,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf rund 5,7 Milliarden Euro zulegen, wie die Italiener am Donnerstag am Firmensitz in Maranello mitteilten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll dabei rund 38 Prozent vom Erlös ausmachen und zwischen 2,13 und 2,18 Milliarden Euro landen. Das ist mehr als von Analysten erwartet und auch mehr, als Ferrari im vergangenen Juni mit bis zu 2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Die Aktie lag in Mailand am Nachmittag mit 1,6 Prozent im Plus.

MARANELLO Ferrari will die Preise anheben, um Kostensteigerungen wettzumachen, und auch weiter auf verstärkte Personalisierung der Autos setzen. Die wohlhabenden Kunden von Ferrari sind von steigenden Zinsen und hoher Inflation nicht so betroffen wie andere Autokäufer. Ferrari-Chef Benedetto Vigna sprach von großer Zuversicht trotz eines komplexen weltweiten Wirtschaftsumfelds. Im vergangenen Jahr verkaufte Ferrari 13 221 Autos, fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte ebenso um 19 Prozent. Das operative Ergebnis zog um 16 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an, was eine Marge von knapp 35 Prozent bedeutete. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 939 Millionen Euro und damit 13 Prozent mehr als ein Jahr vorher.