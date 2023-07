 Macron sagt Ukraine Lieferung von Marschflugkörpern zu

VILNIUS (dpa-AFX) -Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs die Lieferung weiterer Waffen zugesichert, darunter Marschflugkörper mit höherer Reichweite. Angesichts der von der Ukraine geführten Gegenoffensive habe er entschieden, die "Lieferung von Waffen und Ausrüstung" zu erhöhen, damit die Ukrainer auch Angriffe auf weitere Distanz durchführen könnten, sagte Macron am Dienstag zu Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius. "Wir haben entschieden, neue Raketen zu liefern, die der Ukraine Schläge in der Tiefe erlauben."

VILNIUS Nach Élysée-Angaben handelt es sich dabei um Marschflugkörper des französisch-britischen Typs Scalp/Storm Shadow. Großbritannien hat der Ukraine bereits Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zur Verfügung gestellt. Diese ermöglichen Kiew aufgrund ihrer Reichweite Angriffe auch weit hinter der aktuellen Frontlinie. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach in Moskau mit Blick auf die Ankündigung Macrons von einer "Fehlentscheidung", die schädliche Folgen für die ukrainische Seite haben werde. "Denn das zwingt uns natürlich zu Gegenmaßnahmen". Grundsätzlich sei Moskau der Ansicht, dass Waffenlieferungen an die Ukraine den Verlauf der "militärischen Spezialoperation" nicht beeinflussen könnten. Sie würden das Schicksal des "Kiewer Regimes" nur verschlimmern, sagte Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen. Mit dem Begriff "militärische Spezialoperation" bezeichnet Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.