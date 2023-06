Macron will mehr Medikamente in Frankreich herstellen lassen

CHAMPAGNE (dpa-AFX) -Im Kampf gegen Medikamentenengpässe will Frankreich verstärkt auf Produktion im eigenen Land setzen. Für etwa 50 essenzielle Medikamente, bei denen man stark von Importen aus nicht-europäischen Ländern abhänge, wolle man die Herstellung des pharmazeutischen Rohstoffs oder des Endproduktes nach Frankreich verlegen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag beim Besuch eines pharmazeutischen Labors in Champagne. Konkret geht es um das Schmerzmittel Morphin und mehrere Medikamente zur Behandlung von Krebs.