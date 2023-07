 Medien- und Dienstekonzern Relx wächst deutlich - Dividende steigt

LONDON (dpa-AFX) -Gute Geschäfte mit Datenbanken und Online-Diensten haben den britischen Medien- und Dienstekonzern Relx im ersten Halbjahr angetrieben. Bei einem Umsatzwachstum von 13 Prozent auf fast 4,5 Milliarden britische Pfund (5,2 Mrd Euro) stieg der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss in den ersten sechs Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 874 Millionen Pfund, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Die Zwischendividende soll nun auf 17,0 Pence je Aktie steigen, nach 15,7 Pence vor einem Jahr. Die Aktie stieg kurz nach Handelsbeginn um rund 1,5 Prozent.

LONDON Der Umsatz mit elektronischen Produkten, die mittlerweile 84 Prozent der Konzernerlöse ausmachten, habe das trägere Printgeschäft mehr als aufgewogen, hieß es vom Unternehmen. Relx profitiert dabei auch weiter vom stärkeren Fokus auf schneller wachsende Analyse- und Entscheidunshilfe-Werkzeuge für Unternehmenskunden. Der Ausblick auf das Gesamtjahr bleibt indes vage. Umsatz und bereinigter Betriebsgewinn dürften über dem historischen Niveau wachsen, hieß es erneut.