Medien: Vodafone will Geschäfte in Großbritannien mit Three UK zusammenlegen

LONDON (dpa-AFX) -Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone will sich laut einem Medienbericht den Konkurrenten Three UK einverleiben. Gespräche zwischen Vodafone und dem Three-Eigentümer CK Hutchison aus Hongkong seien in den vergangenen Wochen vertieft worden, berichtete der Fernsehsender "Sky News" am Montag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Bis Jahresende wollten beide Unternehmen eine Lösung für ein Gemeinschaftsunternehmen oder eine vergleichbare Zusammenlegung der Geschäfte finden. Nach der Veröffentlichung der Spekulationen legte die Vodafone-Aktie um bis zu 3,6 Prozent zu, zuletzt waren es noch 0,8 Prozent Plus.