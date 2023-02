Mehr als 22 000 Tote in Türkei und Syrien nach Erdbeben

ISTANBUL/DAMASKUS (dpa-AFX) -Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 22 000 gestiegen. Alleine in der Türkei seien 18 991 Menschen ums Leben gekommen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Adiyaman. Aus Syrien wurden zuletzt 3384 Tote gemeldet.