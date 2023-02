Mehr als 3700 Tote in Türkei nach Erdbeben

KAYSERI (dpa-AFX) -Die Erdbeben in der Türkei haben bereits Tausende Menschen das Leben gekostet - und es werden weiter mehr. Man habe bisher allein in dem Land 3703 Tote gezählt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend die Katastrophenschutzbehörde AFAD. Es gebe 22 286 Verletzte.