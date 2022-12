Merz bietet Ampel Gespräche über Rentenreform an

BERLIN (dpa-AFX) -Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Ampel-Koalition Gespräche über eine große Rentenreform im kommenden Jahr angeboten. "Wenn die Regierung eine Rentenreform will, die auch eine dauerhafte Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung ermöglicht, eine Überforderung der jungen Generation vermeidet und eine angemessene Regelung auch des Renteneintrittsalters ermöglicht, dann werden wir uns einer solchen Debatte nicht verschließen", sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag vor einer Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU in Berlin.