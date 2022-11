Merz: Union will fertigen Gesetzentwurf zum Bürgergeld sehen

BERLIN (dpa-AFX) -Kurz vor der Tagung des Vermittlungsausschusses zum Bürgergeld an diesem Mittwoch legt die Unionsfraktion im Bundestag die Messlatte für eine Zustimmung höher. Grundlage hierfür könnten keine bloßen Zusagen der Ampel-Koalition sein, sondern nur ein fertig ausformulierter Gesetzentwurf, sagte Fraktionschef Friedrich Merz am Montag in Berlin. Beim sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro habe die Union im Frühjahr mit politischen Zusagen der Ampel "nur schlechte Erfahrungen gemacht", erläuterte der CDU-Chef. Es sei von diesen Zusagen keine einzige eingehalten worden.