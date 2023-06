 Militär: Pistorius will erleichterte Rüstungsgeschäfte mit Indien

Pistorius will erleichterte Rüstungsgeschäfte mit Indien

Verteidigungsminister Boris Pistorius will Indien künftig als strategischen Partner nach dem Vorbild Australiens und Japans behandeln und damit Rüstungskooperationen deutlich erleichtern. „Indien ist ein wichtiger, um nicht zu sagen der wichtigste strategische Partner für Europa und auch für Deutschland. Und demzufolge müssen wir ihn auch so behandeln”, sagte der SPD-Politiker in Neu Delhi nach Gesprächen mit seinem indischen Amtskollegen Rajnath Singh.