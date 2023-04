 Milliardenauftrag für Siemens Energy

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Ein Großauftrag des Netzbetreibers Tennet bringt Siemens Energy Milliardeneinnahmen. Dabei geht es um die Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Auftragswert für das Konsortium aus Siemens Energy und Dragados Offshore beträgt insgesamt knapp sieben Milliarden Euro. In Industriekreisen geht man davon aus, dass sich die Summe etwa hälftig auf die beiden Partner verteilt.

MÜNCHEN Die drei Netzanbindungen sollen jeweils zwei Gigawatt Übertragungsleistung haben. Siemens Energy liefert dabei riesige Wandler, die den von den Windrädern erzeugten Wechselstrom für einen verlustarmen Transport über lange Strecken in Hochspannungs-Gleichstrom wandeln - und danach wieder in Wechselstrom für das deutsche Hochspannungsnetz.