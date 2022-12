Minister Le Maire erwartet Rückkehr zur Atomkraft in Industrieländern

DIEPPE (dpa-AFX) -Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat eine Rückkehr aller großer Industrienationen einschließlich Deutschland zur Atomkraft prophezeit. "Es gibt keine große Industrienation ohne Atomkraft", sagte Le Maire am Freitag beim Besuch des AKW Penly bei Dieppe an der Kanalküste. "Alle großen Industrienationen der Welt, alle großen Industrienationen in Europa einschließlich derjenigen, die eine andere Wahl getroffen haben, werden eines Tages früher oder später zur Atomkraft zurückkehren."