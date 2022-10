Ministerium: Langfrist-Investments in Gasfelder gefährden Klimaziele

BERLIN (dpa-AFX) -Nach Angaben des Bundesklimaschutzministeriums sind langfristige Investitionen in Gasfelder nicht mit den Pariser Klimazielen vereinbar. Kurzfristig sei es zwar in der aktuellen Lage nötig, neue Importquellen für Flüssiggas zu erschließen, erklärte ein Ministeriumssprecher am Freitag. Es sei aber wichtig, die kurzfristige von der mittel- und langfristigen Betrachtung zu trennen. "Unsere Haltung ist klar, dass langfristige Investitionen von fossilen Energiequellen nicht zu den Klimazielen passen."