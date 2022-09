Ministerium will Plastikindustrie bald an Müllkosten beteiligen

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesumweltministerin Steffi Lemke will die Hersteller von Einwegplastik bald an den Kosten zur Beseitigung entsprechender Abfälle aus Parks und Straßen beteiligen. Sie bereite einen Gesetzentwurf vor, sagte Lemke der Deutschen Presse-Agentur. Mit den Verboten für einige Plastikprodukte habe Deutschland erste wichtige Schritte getan. "Ich will noch weitergehen", betonte die Grünen-Politikerin.