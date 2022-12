 Ministerpräsidenten beraten über Finanzierung in der Energiekrise

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) -Die Regierungschefs der Bundesländer haben ihre erneuten Beratungen über die Umsetzung geplanter Entlastungen in der Energiekrise begonnen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kamen dazu am Donnerstag in der Landesvertretung Niedersachsens in Berlin zusammen. Am Nachmittag sollen die Gespräche mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundeskanzleramt fortgeführt werden.

Klärungsbedarf zwischen Bund und Ländern gibt es nach Angaben der Landesregierung Niedersachsens, die den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, etwa noch bei Finanzierungsfragen zur Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen sowie beim 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr.

