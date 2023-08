 Morphosys reduziert Verlust im zweiten Quartal

PLANEGG (dpa-AFX) -Das Biotechunternehmen Morphosys hat im vergangenen Quartal trotz eines Umsatzrückgangs seine Verluste überraschend stark reduziert. Der Erlös sank zwar im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 53,2 Millionen Euro, weil die Bayern weniger Medikamente an ihren Partner Incyte verkauften. Dennoch ging der operative Fehlbetrag um acht Prozent auf minus 50,5 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Planegg bei München mitteilte.

PLANEGG Morphosys musste nach eigenen Angaben geringere Kosten für die Forschung und Entwicklung schultern, aber auch im Vertrieb fielen weniger Ausgaben an. Dies wirkte sich positiv auf das Ergebnis im Tagesgeschäft aus. Analysten hatten hingegen einen deutlich höheren Betriebsverlust erwartet. Unter dem Strich sank der Fehlbetrag um fast 70 Prozent auf minus 74 Millionen Euro. Dabei profitierte Morphosys wie schon zum Jahresstart von einem Bewertungseffekt, der aus der Neueinschätzung von Verbindlichkeiten innerhalb von Kooperationen resultiert. Zudem hatten im Vorjahresquartal die Wechselkurse deutlich belastet. Der Vorstand hält an seinen Jahreszielen fest.