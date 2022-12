 Morphosys verliert Finanzvorstand - Nachfolgersuche läuft

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der Antikörperspezialist Morphosys muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der aktuelle Amtsinhaber Sung Lee verlässt nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen das Biotechunternehmen, wie Morphosys am späten Dienstagabend in Planegg mitteilte. Sein letzter Arbeitstag werde der 17. März 2023 sein, hieß es weiter. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits eingeleitet worden.

PLANEGG/MÜNCHEN Der aus den USA zugezogene Lee war im Februar 2021 zu Morphosys gekommen. Er plant den Angaben zufolge nun die Rückkehr nach Kalifornien. Der Manager habe den Finanzbereich gestärkt und "Prozesse geschaffen, um unsere Finanzen in einer kritischen Zeit zu verwalten, in der wir stark in unsere Zulassungsstudien investieren und gleichzeitig unsere Ausgaben sorgfältig managen müssen", wurde Firmenchef Jean-Paul Kress in der Mitteilung zitiert.

Der Wechsel im Vorstand trifft Morphosys in unruhigen Zeiten: Das Unternehmen steckt nach der kostspieligen Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals im vergangenen Jahr im Umbruch und schreibt wegen hoher Forschungskosten rote Zahlen. An der Börse steht die Aktie unter Druck - allein seit Jahresbeginn hat das Papier rund zwei Drittel an Wert eingebüßt.