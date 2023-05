 Moskau: Patriot-Batterie bei Kiew zerstört - Washington: nur beschädigt

WASHINGTON/MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) -Die US-Regierung hat die Darstellung Russlands, in der Ukraine ein Patriot-Flugabwehrsystem zerstört zu haben, übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bestritten. Die Batterie zur Verteidigung der Hauptstadt Kiew sei lediglich leicht beschädigt worden und könne weiterhin benutzt werden, zitierten die Artikel anonyme Militärquellen.

WASHINGTON/MOSKAU/KIEW Das russische Militär bekräftigte derweil seine Behauptung, ein beinahe komplettes Patriot-Flugabwehrsystem zerstört zu haben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch unter Berufung auf "zuverlässig bestätigte Daten" erneut behauptete, seien bei dem Angriff am 16. Mai mit einer Hyperschallrakete vom Typ "Kinschal" (Dolch) neben dem Radar-Leitsystem der Batterie auch fünf Abschussrampen zerstört worden. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Die Ukraine hat zur Stärkung ihrer Flugabwehr verschiedene Systeme aus westlicher Produktion erhalten, darunter auch die US-Patriots. Diese gelten als modernste Waffen in diesem Bereich. Die jüngsten russischen Luftangriffe galten in erster Linie den Flugabwehrsystemen der Ukraine.