 Moskau sieht Chance für Sicherung der globalen Ernährungssicherheit

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) -Moskau sieht in der Verlängerung des Getreideabkommens eine Chance zur Sicherung der globalen Ernährungssicherheit. "Wir bestätigen die Ankündigung des türkischen Präsidenten (Recep Tayyip Erdogan), dass die Schwarzmeer-Initiative um zwei Monate verlängert wird", sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, am Mittwoch nach Angaben der Staatsagentur Tass. "Damit ergibt sich die Chance, die globale Ernährungssicherheit nicht nur mit Worten, sondern mit Taten zu sichern, in erster Linie für Länder, die es am nötigsten haben." Eventuelle Unstimmigkeiten bei der Umsetzung des Getreideabkommens sollten "so schnell wie möglich" bereinigt werden.

MOSKAU/KIEW Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow bestätigte ebenfalls das Fortbestehen des Getreidekorridors bis zum 18. Juli. "Wir begrüßen die Verlängerung der Arbeit der Initiative, doch betonen wir, dass sie effektiv funktionieren muss", schrieb der 40-Jährige bei Facebook. Aktuell würden "fast" 70 Schiffe in türkischen Gewässern auf eine Genehmigung warten. Russland und die Ukraine hatten sich bei Verhandlungen unter Vermittlung Erdogans am Mittwoch auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Es erlaubt kontrollierte Getreideausfuhren aus den Schwarzmeerhäfen Odessa, Tschornomorsk und Piwdennyj (Juschny). Vertreter der UN, Russlands, der Ukraine und der Türkei kontrollieren die Schiffsladungen in Istanbul. Damit soll sichergestellt werden, dass tatsächlich nur Lebensmittel und keine Waffen an Bord sind.