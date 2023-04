 Motorenbauer Deutz wird optimistischer für 2023

KÖLN (dpa-AFX) -Der Motorenbauer Deutz blickt nach deutlichen Geschäftszuwächsen im ersten Quartal zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Für 2023 würde nun Werte am oberen Ende der im März bekannt gegebenen Spannen erwartet, teile das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zielspanne liege beim Absatz zwischen 175 000 und 195 000 Deutz-Motoren, beim Umsatz bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro und bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern bei 4,0 bis 5,0 Prozent.

KÖLN Im erste Quartal steigerte das Unternehmen den Auftragseingang laut vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich um gut drei Prozent auf 526 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um fast 16 Prozent auf rund 517 Millionen Euro. Davon blieben rund 32 Millionen Euro als bereinigtes operatives Ergebnis übrig, was doppelt so viel ist wie vor einem Jahr und deutlich mehr als von Analysten im Mittel erwartet, wie es weiter hieß. Die vollständige Quartalsmitteilung soll am 4. Mai 2023 veröffentlicht werden. Für die Aktien zeichneten sich am Donnerstagmorgen leichte Kursgewinne ab.