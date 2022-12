 Mützenich: Menschen werden in ihrer Not nicht alleine gelassen

BERLIN (dpa-AFX) -Die Menschen in Deutschland sollen in diesem Winter "in ihren Sorgen, bei ihrer Not" wegen stark steigender Energiepreise nach Worten von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nicht alleine gelassen werden. Mützenich sagte am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin, der Bundestag werde entsprechende Versprechen einlösen. Nach einer "sehr deutlichen" Nachjustierung der Ursprungspläne der Regierung sei er vor der Abstimmung über die geplanten Preisbremsen für Gas und für Strom an diesem Donnerstag zuversichtlich.

BERLIN Mützenich verwies auf geplante Hilfen auch zugunsten von Menschen, die mit Holzpellets oder Öl heizen. Betroffene Bürgerinnen und Bürger, die in Liquiditätsprobleme kommen, würden unterstützt. Zusammen mit den Ländern werde ein gemeinsamer Schirm aufgebaut. Mützenich verwies zudem auf die Einigung innerhalb der Ampel zur Streitfrage der Boni und Dividenden. Hohe Zahlung solcher Art an Vorstände, Geschäftsführer oder Aufsichtsräte sollen verhindert werden, wenn Unternehmen viel staatliche Hilfe erhalten.

