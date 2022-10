Musk deutet Twitter-Abschluss an: 'Der Vogel ist befreit'

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) -Tech-Milliardär Elon Musk deutet in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an. "Der Vogel ist befreit", schrieb Musk in der Nacht zum Freitag beim Kurznachrichtendienst ohne weitere Details. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, Musk habe die Kontrolle über Twitter übernommen und bereits mehrere Top-Manager gefeuert, darunter den Chef Parag Agrawal.