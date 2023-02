Nach Beben in Türkei 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften

ISTANBUL (dpa-AFX) -Nach dem verheerenden Erdbeben sind in der Südosttürkei 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften untergekommen. Rund 176 000 Zelte wurden in den am stärksten betroffenen Provinzen aufgestellt, teilte das Präsidialbüro am Montag mit. Zudem stellte die Katastrophenschutzbehörde Afad nach eigenen Angaben Tausende Wohncontainer auf. Fast 400 000 Menschen wurden dem Präsidialamt zufolge aus den Erdbebengebieten evakuiert.