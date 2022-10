 Nach Cyberangriff: 'Heilbronner Stimme' am Montag ohne Druckausgabe

HEILBRONN (dpa-AFX) -Wegen eines Cyberangriffs erscheint die "Heilbronner Stimme" am Montag nicht als gedruckte Ausgabe. Es werde aber derzeit versucht, ein 24-seitiges E-Paper zu produzieren, das am Montag frei zugänglich sein soll, sagte Chefredakteur Uwe Ralf Heer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Gelinge das, könne am Montag voraussichtlich auch wieder eine gedruckte Ausgabe für den Dienstag vorbereitet werden.

HEILBRONN Etliche Systeme der Stimme Mediengruppe waren bei einer Cyberattacke in der Nacht auf Freitag verschlüsselt worden. Laut Unternehmen liegt ein Bekennerschreiben vor, was auf einen Erpressungsversuch hindeute. Es handle sich mutmaßlich um eine bekannte Cyber-Tätergruppe. Die IT-Abteilung und externe Cyberexperten hätten binnen kürzester Zeit eine parallele Produktionslandschaft erstellen können, sagte Heer. "Es ist für mich ein Wunder". Noch klappe die Übertragung zum Druck nicht. Er sei aber guter Dinge, dass es dafür bald eine Lösung gebe. Laufe alles wie geplant, könnten die Beschäftigten auch künftig in dem neuen digitalen Arbeitsumfeld arbeiten. Am Samstag war die "Heilbronner Stimme" noch als Notausgabe erschienen. Die Internetseite "stimme.de" war über das Wochenende weiter erreichbar und mit aktuellen Meldungen ausgestattet. Zunächst arbeiteten die Beschäftigten von ihren privaten PCs zu Hause - inzwischen seien sie aber wieder in der Redaktion, sagte Heer. Normalerweise werden nach Unternehmensangaben die "Heilbronner Stimme", die "Hohenloher Zeitung" und die "Kraichgau Stimme" mit einer Auflage von 75 000 Exemplaren produziert. Zur Stimme Mediengruppe gehören aber auch die Unternehmen Pressedruck, Echo und RegioMail, die den Angaben zufolge ebenfalls von dem Cyberangriff betroffen sind. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Immer wieder waren deutsche Medienhäuser in den vergangenen Jahren Cyberangriffen ausgesetzt. Diese hatten teilweise wochenlang Auswirkungen unter anderem auf Zeitungsproduktionen.