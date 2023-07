 Nach Unwetter in Österreich Stromausfälle und Streckensperrungen

INNSBRUCK (dpa-AFX) -Als Folge einer Unwetterfront sind in Tirol in Österreich am Mittwoch noch viele Haushalte ohne Strom gewesen. Nach Angaben des Netzbetreibers Tinetz waren 5700 Kunden betroffen. Zu Spitzenzeiten seien es in Tirol 18 000 Haushalte gewesen, hieß es. Die Sturmböen hatten am Dienstag in dem Bundesland Spitzen von mehr als 160 Kilometern pro Stunde erreicht. Wegen umgestürzter Bäume mussten Straßen und Bahnstrecken gesperrt werden

INNSBRUCK Auch die Bahnstrecke über den Brenner war laut Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zeitweise betroffen, am Mittwochvormittag aber zumindest eingleisig wieder befahrbar. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der im Zug zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele reisen wollte, musste auf ein Auto umsteigen. Das Staatsoberhaupt bedankte sich in einem Video bei allen Helfern. Im Bundesland Salzburg waren nach einem Gewitter am Dienstagabend zwei Seilbahnen wegen umgestürzter Bäume zum Stillstand gekommen. In Wagrain (Pongau) mussten 144 Personen in einer Hilfsaktion aus den Gondeln befreit werden.