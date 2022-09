 Nachfrage nach Arbeitskräften geht auf hohem Niveau zurück

NÜRNBERG (dpa-AFX) -Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat abgenommen, bleibt aber auf hohem Niveau. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit sank von August auf September um 2 auf 132 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liege er aber immer noch um 7 Punkte höher, teilte die Bundesagentur am Donnerstag in Nürnberg mit. Am Freitag gibt die Behörde ihre Arbeitsmarktstatistik für September bekannt.

NÜRNBERG Der Stellenindex beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Als Referenzwert dient der Durchschnitt des Jahres 2015, der mit 100 festgelegt wurde. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Bestand an gemeldeten Stellen im September nur noch in den Bereichen Banken, Finanzen und Versicherung, in Verkehr und Logistik, im Öffentlichen Dienst sowie in Bergbau, Energie, Wasser und Entsorgung einen leichten Zuwachs. 23 Prozent der gemeldeten Stellen stammten aus der Zeitarbeit, 12 Prozent aus dem verarbeitenden Gewerbe und 11 Prozent aus Handel sowie den qualifizierten Unternehmensdienstleistungen.

