Nachhaltigkeit in der Spielhalle? Verband stellt Leitfaden vor

BERLIN (dpa-AFX) -Spielhallen im Kampf gegen die Klimakrise? Mit einem Leitfaden für mehr Nachhaltigkeit will der Bundesverband Automatenunternehmen (BA) auch diese Branche zu einem nachhaltigeren Handeln bewegen. Und das mit einfachen Tipps: Auf umweltschonenden Verpackungsmüll achten, saisonal einkaufen - und Zeitschaltuhren an den Heizungen anbringen. "Wir alle stehen vor der Herausforderung, unsere Aktivitäten auf ökologische, soziale und ökonomische Aspekte auszurichten", sagte BA-Präsident Thomas Breitkopf am Mittwoch.