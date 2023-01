 Nasa will Mars-Raketen mit Nuklear-Antrieb entwickeln

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will gemeinsam mit dem US-Verteidigungsministerium Mars-Raketen mit Nuklear-Antrieb entwickeln. Bis etwa 2027 solle so eine Rakete gemeinsam mit einer Entwicklungsabteilung des Ministeriums konzipiert und getestet werden, teilte die Nasa am Dienstag mit. Sie könnte dann möglicherweise für zukünftige bemannte Missionen zum Mars genutzt werden und würde die Flugzeit deutlich verkürzen, hieß es. Bei dieser Technologie, die auch zuvor schon getestet wurde, werden mit einem speziellen Nuklearreaktor extrem hohe Temperaturen erzeugt, die dann in einen Treibstoff geleitet werden.