 Nato organisiert 2024 dreitägigen Jubiläumsgipfel in Washington

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Zum 75-jährigen Bestehen der Nato wird im Sommer kommenden Jahres ein dreitägiger Jubiläumsgipfel in den USA organisiert. Das Spitzentreffen solle vom 9. bis zum 11. Juli in Washington stattfinden, bestätigte das Verteidigungsbündnis am Mittwoch. In der US-Hauptstadt war die Nato 1949 von den USA, Frankreich, Großbritannien und neun weiteren westlichen Staaten gegründet worden.

BRÜSSEL Der nächste Nato-Gipfel findet am 11. und 12. Juli dieses Jahres in Litauens Hauptstadt Vilnius statt. Bei ihm soll es unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine, neue Verteidigungspläne und Ziele für die Höhe der Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten gehen.