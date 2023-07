Naturschützer: 'Nur so viel Fläche verbrauchen, wie entsiegelt wird'

BERLIN (dpa-AFX) -In Deutschland wird aus Sicht von Naturschützern viel zu viel Landschaft verbraucht - etwa für immer neue Gewerbegebiete, Häuser oder Straßen. Täglich seien dies rund 55 Hektar, sagte der Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbunds (Nabu), Leif Miller, am Mittwoch. Das entspreche aufs Jahr gerechnet der Größe Hannovers. "Wir fordern klar, nur so viel Fläche zu verbrauchen, wie gleichzeitig entsiegelt wird."