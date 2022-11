Netflix: Neue Staffel von 'Barbaren' in 61 Ländern in Top 10

BERLIN (dpa-AFX) -In ihrer ersten vollen Woche online hat es die zweite Staffel der deutschen Serie "Barbaren" in den globalen Top 10 der nicht-englischsprachigen Serien von Netflix auf Platz zwei geschafft. "Barbaren II" kam zwischen dem 24. und 30. Oktober weltweit auf weitere 21,2 Millionen gesehene Stunden, wie aus den dienstags publik gemachten Wochen-Hitlisten des Streamingdienstes hervorgeht. Die am 21. Oktober veröffentlichten sechs Folgen stehen den Angaben zufolge derzeit in 61 Ländern in den Top Ten der Kategorie "TV". In den ersten drei Tagen (21. bis 23.10.) waren bereits 14,6 Millionen gestreamte Stunden gezählt worden.