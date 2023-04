 Neue E-Limousine: Im Test: Ist der ID.7 seiner Führungsrolle bei VW gewachsen?

VW leistet sich ein neues Flaggschiff und krönt seine elektrische Modellpalette zum Jahreswechsel mit dem ID.7. Er ist knapp fünf Meter lang und in der Basisversion dem Vorstand zufolge für „deutlich unter 60.000 Euro” zu haben.

Berlin Damit wird die Limousine mit dem strömungsgünstigen Fließheck nicht nur zum günstigen Konkurrenten für Autos wie den Mercedes EQE oder den Nio ET7. Mit großer Reichweite, umfangreicher Ausstattung und einem üppigen Platzangebot könnte der ID.7 auch seinem Geschwistermodell, dem VW Passat, das Leben schwermachen - selbst wenn der bisherige Bestseller in der Mittelklasse in diesem Jahr noch einmal komplett erneuert wird.

Nicht nur größer, sondern auch besser

Für den Aufstieg in die gehobene Mittelklasse hat VW seinen modularen Elektrobaukasten MEB aber nicht nur auf ein neues Format gestreckt. Sondern VW hat die meisten Bausteine in diesem Teilesatz gründlich modernisiert und so deutlich verbessert.

Das beginnt beim Antrieb: Der Wolfsburger E-Motor, bislang maximal 150 kW/204 PS stark, legt um fast 50 Prozent zu. Als Hecktriebler kommt der ID.7 nun allein mit einer Maschine auf 210 kW/286 PS und 545 Nm. Während für die meisten anderen MEB-Modelle bei Tempo 160 Schluss ist, darf er immerhin 180 km/h fahren.

Und es geht bei der Batterie weiter: Weil mit dem auf knappe drei Meter gestreckten Radstand der Platz zwischen den Achsen wächst, installiert VW jetzt neben dem Standard-Akku mit netto 77 kWh auch eine XL-Version mit 85 kWh.

Zusammen mit einem windschnittigen Design und einem niedrigen cW-Wert soll sie eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern ermöglichen, stellen die Entwickler in Aussicht. Und damit man trotzdem nicht länger laden muss, fließt der Gleichstrom beim Boxenstopp nun mit bis zu 200 statt bislang 170 kW.

Fit genug für die Führung

Bei der ersten Testfahrt wird der ID.7 seiner Führungsrolle in der Familie schon als Prototyp gerecht: Er ist wie alle Elektroautos sehr spurtstark und angenehm leise - hat aber in beiden Disziplinen mehr zu bieten als die bisherigen ID-Modelle.

Das hohe Drehmoment drückt den Sprintwert unter sechs Sekunden, und durch den niedrigeren Luftwiderstand erzeugt der ID.7 viel weniger Windgeräusche. Außerdem besitzt er ein adaptives Fahrwerk mit betont nachgiebigen Dämpfern im Komfortmodus und eine Lenkung ohne übertriebene Schärfe.

Das macht ihn zu einem souveränen und entspannten Langstreckenfahrzeug. Wer jedoch noch engagierter fahren will, muss auf eine mögliche Sportversion warten. Das nötige Potenzial dafür hätte der ID.7 jedenfalls.

Endlich freundlich zum Bediener

Was noch auffällt, und zwar schon vor dem ersten Kilometer, das ist das neue Cockpit, mit dem VW viele Fehler von ID.3 und Co korrigieren will. Neben dem Lenkrad prangt jetzt groß wie ein Tablet ein 15-Zoll-Bildschirm. Er ist genauso serienmäßig wie das Head-up-Display, das situations- und positionsgenaue Hinweisgrafiken ins Sichtfeld setzt.

Und unter dem großen Touchscreen sind die leidigen Sliderleisten für Radio und Klima mittlerweile wenigstens beleuchtet und deshalb im Dunkeln besser zu bedienen. Alles haben die Niedersachsen aber noch nicht in den Griff bekommen: Die Lenkradtasten zum Beispiel sind immer noch schwer zu treffen und geben kaum ein fühlbares Feedback.

Mehr Platz für Passagiere

Nicht nur bei der digitalen Ausstattung, sondern auch beim Komfort hat sich einiges getan. Vorn gibt es bequemere Sitze mit verbesserter Klima- und Massagefunktion und hinten - der Skateboard-Architektur sei Dank - fast so viel Beinfreiheit wie im Phaeton, mit dem VW es vor Jahren in der Oberklasse versucht hat.

Und im Kofferraum ist ebenfalls mehr Platz. 532 Liter Gepäck lassen sich hier verstauen. Trotzdem nicht genug? Selbst das ist kein Grund, sich der Mobilitätswende zu verschließen und vielleicht doch einen Passat Variant zu kaufen. Denn als erstes ID-Modell baut VW den Siebener auch als Kombi.

Fazit: Rückenwind für die ID-Flotte

Mit dem ID.7 baut VW eine attraktive Alternative zu überteuerten Oberklasse-Modellen und wird mit den überfälligen Verbesserungen mittelfristig die ganze Modellfamilie mitziehen. Mit einer Ausnahme: Wenn die Niedersachsen in diesem Herbst einen neuen Passat bringen, könnte der im Vergleich zum ID.7 ziemlich alt aussehen. Denn er wird weder mehr Platz bieten, noch elektrisch fahren.

Datenblatt: VW ID.7

Motor und Antrieb Elektroantrieb mit einem Motor Max. Leistung: 210 kW/286 PS Max. Drehmoment: 545 Nm Antrieb: Heckantrieb Getriebe: Eingang-Getriebe

Maße und Gewichte Länge: 4961 mm Breite: k.A. Höhe: k.A. Radstand: 2966 mm Leergewicht: k.A. Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 532 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: < 6,0 s Durchschnittsverbrauch: k.A. Reichweite: ca. 700 km Batteriekapazität (netto): 85 kWh CO2-Emission: 0 g/km Kraftstoff: Strom Schadstoffklasse: k.A. Effizienzklasse: A+

Kosten: Grundpreis des VW ID.7: < 60.000 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: k.A. Komfort: Head Up-Display, 15-Zoll-Touchscreen, Ambientebeleuchtung

Alle Angaben laut Hersteller