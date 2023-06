 Neue Schalter sollen Gepäckabgabe am Flughafen Frankfurt verkürzen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Mit neuen Automaten zur Gepäckaufgabe sollen die Wartezeiten für Passagiere am Frankfurter Flughafen kürzer werden. Lufthansa und die Betreibergesellschaft Fraport stellten am Freitag 21 neue Check-In-Schalter vor, mit denen Fluggäste Gepäck schneller und unabhängig von Schalteröffnungszeiten aufgeben könnten, wie die Unternehmen mitteilten. Damit reagieren sie auch auf teils lange Wartezeiten für Fluggäste im vergangenen Sommer.

FRANKFURT Die neuen Automaten zur Gepäckaufgabe ermöglichten einen doppelt so schnellen Durchlauf wie an gewöhnlichen Schaltern, sagte Fraport-Vorstand Pierre Dominique Prümm. Dabei könnten Passagiere wählen, ob sie ihr Gepäck mit oder ohne Servicepersonal aufgeben. "Der Einsatz modernster Technologie optimiert die Abläufe."

Bislang stehen die modernen Automaten im Terminal 1, Abflughalle A und B, nur Lufthansa-Kunden zur Verfügung, künftig sollen weitere Bereiche damit ausgestattet werden, wie Prümm und Jens Ritter, Chef der Lufthansa Airlines, mitteilten. "Perspektivisch sollen Passagiere zu jeder Uhrzeit und bei jeder Airline selbst ihr Gepäck aufgeben können", sagte Prümm. Die Investitionskosten bezifferte Fraport auf rund 20 Millionen Euro.

Im Sommer 2022 war es in Frankfurt und an anderen deutschen Flughäfen zu teils chaotischen Zuständen und extrem langen Wartezeiten gekommen, da Personal zur Gepäckabfertigung fehlte. An Airports wie Frankfurt und München sammelten sich Berge an Koffern, die Passagieren nachgesendet werden mussten. Die hohe Reisenachfrage nach der Corona-Flaute hatte Flughäfen sowie Airlines unvorbereitet getroffen.