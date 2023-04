Neue Wirtschaftsvereinigung will Brückenschlag zu den Grünen

BERLIN (dpa-AFX) -Ein neuer Verein soll Verbindungen aus der Wirtschaft zu den Grünen stärken. "Wir wollen die Brücke bauen von der Wirtschaft in die Politik", sagte der Vorstandsvorsitzende der Organisation mit dem Namen "Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen" , Tom Fischer, bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch in Berlin. "Wir wollen dafür sorgen, dass grüne Politik zum Motor der Wirtschaft wird." Es gehe auch um den Austausch von Ideen von Unternehmen untereinander etwa zu Nachhaltigkeitsfragen, hieß es.