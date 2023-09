 Neuer Chef von Reckitt Benckiser soll früher beginnen

LONDON (dpa-AFX) -Der designierte Chef des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser , Kris Licht, soll das Amt früher übernehmen als gedacht. Der Manager solle zum 1. Oktober auf den bisherigen Konzernlenker Nicandro Durante folgen, teilte das Unternehmen am Freitag in London mit. Durante solle dem Konzern noch bis zum Jahresende erhalten bleiben, um einen "reibungslosen Übergang" zu gewährleisten. Bislang hatte Reckitt Benckiser einen Start Lichts Ende 2023 in Aussicht gestellt.

LONDON Der Manager leitet Konzernangaben zufolge seit Juli 2020 das Geschäft rund um Gesundheitsprodukte. Dazu zählen Marken wie Dettol (hierzulande Sagrotan), Durex und Clearasil. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass Reckitt-Benckiser-Finanzchef Jeff Carr Ende März 2024 in den Ruhestand geht. Auf ihn folgt Mitte Oktober die Nike -Managerin Shannon Eisenhardt. Sie verantwortet derzeit bei dem US-Sportartikelhersteller unter anderem die Finanzen für ein Segment (Consumer, Brand & Marketplace).