Neuer Hahn-Besitzer will Fracht- und Passagiergeschäft weiterführen

LAUTZENHAUSEN (dpa-AFX) -Der neue Besitzer des Hunsrück-Flughafens Hahn, die Trierer Triwo AG, will künftig sowohl das Fracht- als auch das Passagiergeschäft weiterführen. Er gehe davon aus, dass man die Grundlage des Verkehrsflughafens sowohl für den Passagierbereich als auch für den Frachtbereich nutzen werde, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Peter Adrian, am Donnerstag im Flughafen Hahn. "Wir sind grundsätzlich darauf eingestellt, beide Bereiche zu entwickeln." Neben dem Flugverkehr sei auch die Wartung ein Schwerpunkt am Standort.