 Neues Innenleben: BMW frischt zum Sommer den 3er auf

BMW striegelt sein wichtigstes Pferd im Stall und verkauft ab dem Sommer einen überarbeiteten 3er. Limousine und Touring bekommen zum Juli dezente Retuschen an Bug und Heck sowie ein komplett neues Cockpit, teilte der Hersteller mit. Auch die Ausstattung wurde modernisiert.

München Der Preis für das Stufenheck beginnt bei 43 900 Euro, der Kombi Touring steht ab 45 000 Euro in der Liste. Neue Niere und flachere Scheinwerfer Der 3er erhält eine neu modellierte Niere am Kühler. Die bleibt allerdings deutlich kleiner als bei aktuellen BMW-Premieren wie 7er oder X7. Dazu kommen flachere Scheinwerfer und eine Heckschürze mit mehr lackierten Flächen. Die augenscheinlichste Veränderung finden die Kunden im Innenraum: Dort ersetzt das gebogene, frei stehende Curved Display, das man schon vom i4 und iX kennt, nun auch das klassische Cockpit der Reihe. Zudem erhält sie das neueste Betriebssystem, was laut Hersteller eine bessere Sprachbedienung, individuellere Anzeige-Modi und zugleich mehr Information und Assistenz ermöglichen soll. Zugleich wird die Serienausstattung unter anderem um eine Drei-Zonen-Klimaautomatik und die Navigation ergänzt. Feinschliff fürs breite Motorenprogramm Unter der Haube gibt es dagegen nur Feinschliff für das vielfältige Angebot. BMW verspricht in der Limousine drei und im Touring sogar vier verschiedene Konfigurationen mit Plug-in-Hybrid. Dazu kommen je vier Benziner und Diesel mit vier oder auch sechs Zylindern. Letztere gibt es in den sportlichen M-Performance-Modellen und im 330d. Alle sind nun mit einer achtstufigen Automatik gekoppelt. Das Angebot reicht von 110 kW/150 PS bis 275 kW/374 PS und kommt laut Hersteller auf Verbrauchswerte von 1,8 bis 8,7 Litern. Das entspreche einem CO2-Ausstoß von 40 bis 198 g/km.