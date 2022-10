Neuwahl in Nordirland kaum noch zu verhindern

BELFAST (dpa-AFX) -Nordirland steuert nur wenige Monate nach der Wahl des Regionalparlaments auf eine Neuwahl zu. Die wichtigste protestantisch-unionistische Partei DUP bekräftigte am Donnerstag, keine Einheitsregierung mit der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein bilden zu wollen. Die Frist für eine Einigung endet an diesem Freitag. Der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris dürfte nun eine Neuwahl ansetzen. Experten gehen nicht davon aus, dass die Abstimmung das politische Patt in der früheren Bürgerkriegsprovinz auflösen wird.