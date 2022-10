Niedersachsen: Gespräche zu möglicher Regierungsbildung am Donnerstag

HANNOVER (dpa-AFX) -Niedersachsens SPD und Grüne treffen sich am Donnerstagmittag zu Auftaktgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung. Das Treffen ist um 12.00 Uhr in Hannover geplant, wie die SPD am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte. Nach den Gesprächen werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg ein Pressestatement abgeben.