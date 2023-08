 Noch kein Unionsantrag zu Warburg-Untersuchungsausschuss in Karlsruhe

BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) -Nach ihrem Scheitern mit dem Versuch, im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zum Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank einzusetzen, lässt sich die Unionsfraktion mit dem angekündigten Gang nach Karlsruhe Zeit. Bislang hat sie keinen Antrag dazu eingereicht, wie das Bundesverfassungsgericht der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. CDU und CSU waren am Widerstand der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP gescheitert, die am 5. Juli im Bundestag gegen ihren Vorstoß stimmten.

BERLIN/KARLSRUHE Die Union kündigte damals an, sofort nach der Parlamentsentscheidung das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) wollte sich in der letzten Sitzung der Fraktion vor der Sommerpause die Zustimmung der Abgeordneten einholen, um unmittelbar nach dem Beschluss des Bundestags den Gang nach Karlsruhe in die Wege leiten zu können. Dies war vor gut fünf Wochen. Die Union habe keine andere Möglichkeit, um ihre legitimen Minderheitsinteressen durchzusetzen, sagte Merz seinerzeit.

Bei dem Untersuchungsausschuss soll es um die Rolle von Olaf Scholz als früherer Hamburger Regierungschef, Ex-Bundesfinanzminister und jetziger Kanzler gehen. Dem SPD-Politiker wird vorgeworfen, als Hamburger Bürgermeister auf die "Cum-Ex-"Steueraffäre der Warburg-Bank Einfluss genommen zu haben. Er wies dies stets zurück. Durch "Cum-Ex" entstand dem Staat ein Schaden von geschätzt mindestens zwölf Milliarden Euro. Anleger hatten sich eine einmalig gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten lassen. Die Affäre wird schon von einem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aufgearbeitet.