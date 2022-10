Nord Stream 1 untersucht Schäden - bisher nur in schwedischer AWZ

BORNHOLM (dpa-AFX) -Der Betreiber der beschädigten Ostseepipeline Nord Stream 1 hat zur Untersuchung ein Schiff in die schwedische Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) entsandt. Das gecharterte speziell ausgerüstete Schiff sei am mutmaßlichen Ort der Schäden angekommen, teilte die Nord Stream AG am Donnerstag mit.