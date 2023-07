 Nordea verdient dank höherer Zinsen deutlich mehr - Renditeziel erhöht

HELSINKI (dpa-AFX) -Die höheren Zinsen treiben den Gewinn der skandinavischen Bank Nordea weiter in die Höhe. Nach einem abermals deutlichen Gewinnanstieg erhöhte Konzernchef Frank Vang-Jensen erwartungsgemäß das Ziel für die Eigenkapitalrendite. 2023 soll diese über der Marke von 15 Prozent liegen, sagte er am Montag nach der Vorlage der Quartalszahlen der im EuroStoxx 50 notierten Bank. Bisher hatte das Ziel bei mehr als 13 Prozent gelegen. Vang-Jensen hatte bereits in den Raum gestellt, die Latte für die Rendite etwas höher legen zu wollen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt bereits 15,8 Prozent auf dem Zettel.

HELSINKI Im zweiten Quartal lag die Eigenkapitalrendite bei gut 19 Prozent und damit fast fünf Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und auch deutlich über dem erhöhten Ziel. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf 1,34 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Ergebnis von einem starken Anstieg des Zinsüberschusses. Dieser kletterte um 40 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis fiel damit etwas besser aus, als Analysten erwartet hatten. Trotz der sprudelnden Gewinne will Vang-Jensen weiter darauf achten, dass die Kosten im Griff bleiben. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie ist durch die Fusion mehrerer Banken aus Dänemark, Finnland und Schweden entstanden.