 Nordea verdient dank höherer Zinsen mehr

HELSINKI (dpa-AFX) -Die skandinavische Bank Nordea hat 2022 von höheren Zinsen profitiert. Durch den stark gestiegenen Überschuss im Einlage- und Kreditgeschäft konnten sinkende Provisionseinnahmen und höhere Kosten kompensiert werden. Der Gewinn sei um neun Prozent auf 4,2 Milliarden Euro geklettert, teilte die seit vergangenem September im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Die Dividende soll um 16 Prozent auf 80 Cent je Aktie steigen. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte die mittelfristigen Ziele. Da die Bank aber bei der Eigenkapitalrendite im vergangenen Jahr mit 13,5 Prozent bereits über dem 2025er-Ziel von mehr als 13 Prozent liegt und dieser Wert auch 2023 angepeilt wird, kündigte Vang-Jensen an, Ende des Jahres neue Ziele bekanntzugeben. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie ist durch die Fusion mehrerer Banken aus Dänemark, Finnland und Schweden entstanden.