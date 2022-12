Nordkorea will bei Parteitreffen politische Pläne für 2023 besprechen

SEOUL (dpa-AFX) -Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea will bei einem wichtigen Treffen der herrschenden Arbeiterpartei in diesem Monat die politische Strategie für das nächste Jahr besprechen. Bei einem Treffen unter Vorsitz von Machthaber Kim Jong Un habe das Politbüro der Partei beschlossen, Ende Dezember eine Plenarsitzung des Zentralkomitees abzuhalten, berichteten Staatsmedien am Donnerstag. Das Komitee gehört zu den Führungsgremien der Partei, deren Chef Kim ist.