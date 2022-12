 Nordseeurlauber erwarten 2023 höhere Fährpreise und Gästebeiträge

EMDEN (dpa-AFX) -Nordseeurlauber müssen im neuen Jahr an der niedersächsischen Küste mit höheren Kosten etwa für Fährfahrten, Unterkünfte und Service rechnen. Einige Fährgesellschaften an der ostfriesischen Küste teilten etwa mit, infolge gestiegener Kosten für Energie, Waren und Personal Ticketpreise für Fahrten von und zu den Inseln zwischen fünf und zehn Prozent zu erhöhen. Auch Vermieter und Hoteliers planen nach Angaben von Tourismusverbänden Preiserhöhungen für Unterkünfte. Einige Kurverwaltungen, wie etwa auf Wangerooge und Langeoog sowie in Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) erhöhen zudem die Gästebeiträge, die auch oft Kurtaxe genannt werden. Viele Änderungen treten schon zum 1. Januar in Kraft.

EMDEN Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Ostfriesland/Papenburg unter 89 Betrieben der Hotellerie, Gastronomie und Campingwirtschaft an der Küste hatte bereits im Herbst ergeben, dass viele Betriebe wegen gestiegener Kosten besorgt in die Zukunft blicken. 96,6 Prozent der befragten Betriebe gaben im November an, deswegen die Preise erhöhen zu wollen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

