Norma Group-Chef: Sind in einer Phase, in der sich Wirtschaftsräume abschotten

MAINTAL (dpa-AFX) -Der neue Unternehmenschef des Verbindungstechnik-Spezialisten Norma Group sieht noch keine Gefahr einer Deindustrialisierung in Deutschland. "Ich glaube nicht, dass man so weit gehen muss", sagte der Vorstandsvorsitzende Guido Grandi am Dienstag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Der Manager hat erst jüngst das Ruder des Unternehmens übernommen. Die Diskussion sei sicherlich polemisch aufgeladen, sagte Grandi. Aber Fakt sei, dass das Unternehmen die hohen Energiekosten in Europa und vor allem in Deutschland spüre, insbesondere im Vergleich zu seinen globalen Regionen.